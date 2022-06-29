Чернігівщина: ракетний удар у Десні обійшовся без жертв, сьогодні - обстріли прикордоння

Цитата

"Розпочинаємо новий день. Сьогодні ворог продовжував обстріли нашого чернігівського прикордоння і відповідно продовжує тримати в тонусі область. На щастя, без жертв. Також за наслідками ракетного удару в Десні, де є великі інфраструктурні руйнування, слава Богу, теж без людських жертв", - написав Чаус у Telegram.

Доповнення

25 червня Чаус повідомив, що окупанти обстріляли ракетами селище Десна на Чернігівщині.