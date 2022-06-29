Чернігівщина: ракетний удар у Десні обійшовся без жертв, сьогодні - обстріли прикордоння
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Недавній ракетний удар російських загарбників у Десні на Чернігівщині обійшовся без жертв, обстріли прикордоння продовжуються, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
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"Розпочинаємо новий день. Сьогодні ворог продовжував обстріли нашого чернігівського прикордоння і відповідно продовжує тримати в тонусі область. На щастя, без жертв. Також за наслідками ракетного удару в Десні, де є великі інфраструктурні руйнування, слава Богу, теж без людських жертв", - написав Чаус у Telegram.
Доповнення
25 червня Чаус повідомив, що окупанти обстріляли ракетами селище Десна на Чернігівщині.