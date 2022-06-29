Черниговская область: ракетный удар в Десне обошелся без жертв, сегодня - обстрелы пограничья
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Недавний ракетный удар российских захватчиков в Десне Черниговской области обошелся без жертв, обстрелы приграничных районов продолжаются, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
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"Начинаем новый день. Сегодня враг продолжал обстрелы нашего черниговского пограничья и соответственно продолжает держать в тонусе область. К счастью, без жертв. Также по результатам ракетного удара в Десне, где есть большие инфраструктурные разрушения, слава Богу, тоже без человеческих жертв", – написал Чаус в Telegram.
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25 июня Чаус сообщил, что оккупанты обстреляли ракетами поселок Десна в Черниговской области.