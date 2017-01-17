Черкаський баскетболіст допоміг “Канзасу” здолати “Айова-Стейт”

Внесок Святослава Михайлюка у цю перемогу відчутний. Черкасець вийшов у старті і за 33 хвилини на паркеті здобув 13 очок.

Причому С.Михайлюк реалізував кидки із хорошим відсотком (5-7 з гри, 3-5 триочкові). До цього черкащанин додав шість підбирань.

Як повідомляв УНН, троє українців провели результативні поєдинки в баскетбольному чемпіонаті Іспанії.