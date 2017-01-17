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Черкаський баскетболіст допоміг “Канзасу” здолати “Айова-Стейт”

Київ • УНН

 • 6108 перегляди

ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 17 січня. УНН. В черговій грі баскетбольних змагань конференції Big-12, один із лідерів NCAA, Канзас здолав команду університету Айова-Стейт — 76:72. Влучними кидками відзначився і черкащанин Святослав Михайлюк. Про це УНН-Центр повідомили у БК “Черкаські Мавпи”.

Внесок Святослава Михайлюка у цю перемогу відчутний. Черкасець вийшов у старті і за 33 хвилини на паркеті здобув 13 очок.

Причому С.Михайлюк реалізував кидки із хорошим відсотком (5-7 з гри, 3-5 триочкові). До цього черкащанин додав шість підбирань.

Як повідомляв УНН, троє українців провели результативні поєдинки в баскетбольному чемпіонаті Іспанії.

Українські Національні Новини

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