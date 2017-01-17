Черкасский баскетболист помог "Канзасу" одолеть "Айова-Стейт"
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 17 января. УНН. В очередной игре баскетбольных соревнований конференции Big-12, один из лидеров NCAA, Канзас одолел команду университета Айова-Стейт - 76:72. Точными бросками отметился и черкащанин Святослав Михайлюк. Об этом УНН-Центр сообщили в БК "Черкасские Мавпы".
Вклад Святослава Михайлюка в эту победу ощутим. Черкащанин вышел в старте и за 33 минуты на паркете набрал 13 очков.
Причем С.Михайлюк реализовал броски с хорошим процентом (5-7 с игры, 3-5 трехочковых). К этому черкащанин добавил шесть подборов.
Как сообщал УНН, трое украинцев провели результативные поединки в баскетбольном чемпионате Испании.