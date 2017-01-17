Черкасский баскетболист помог "Канзасу" одолеть "Айова-Стейт"

Вклад Святослава Михайлюка в эту победу ощутим. Черкащанин вышел в старте и за 33 минуты на паркете набрал 13 очков.

Причем С.Михайлюк реализовал броски с хорошим процентом (5-7 с игры, 3-5 трехочковых). К этому черкащанин добавил шесть подборов.

Как сообщал УНН, трое украинцев провели результативные поединки в баскетбольном чемпионате Испании.