Черкаські депутати заявили про "контрольовані" земельні аукціони в області
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Керівництво Держгеокадастру у Черкаській області порушує права та законні інтереси громадян у сфері земельних відносин. Так вважають депутати місцевої облради, про що свідчить документ, який є у наявності УНН.
“Передача земель державної власності без погодження з територіальними громадами, непрозорість у діяльності Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області призводять до порушень прав добросовісних платників податків і постійних користувачів земельними ділянками після закінчення строку дії договорів оренди землі.
На цей час підтверджено факти проведення „контрольованих“ аукціонів із продажу земельних ділянок із застосуванням формальних підходів до здійснення торгів, що унеможливлює рівну участь учасників”, — йдеться у документі.
Поряд з цим депутати наголошують, що від незаконних дій місцевого Держгеокадарстру страждають учасники АТО. Оскільки саме з подачі Держгеокадастру відбувається незаконна передача земель в оренду, зволікання з оформленням документів, штучно створюються перешкоди при оформленні документів на право володіння землею, пояснюють представники місцевої влади.
У зв’язку із цим депутати Черкаської обласної ради прийняли рішення про звільнення керівництва місцевого Держгеокадастру.
З цим проханням вони звернулися до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Генерального прокурора України Юрія Луценка та в.о. голови Держгеокадастру Олександра Колотіліна.
Додамо, що відповідне рішення було проголосоване ще у березні поточного року, під час засідання сесії облради. Однак реакції вищеперерахованих осіб досі немає.
Тим часом у Черкасах триває пікет фермерів та ветеранів АТО біля стін облдержадміністрації. Протестувальники вимагають звільнити керівництво місцевого Держгеокадастру та погрожують радикальними діями.