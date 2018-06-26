Черкасские депутаты заявили о "контролируемых" земельных аукционах в области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Руководство Госгеокадастра в Черкасской области нарушает права и законные интересы граждан в сфере земельных отношений. Так считают депутаты местного облсовета, о чем свидетельствует документ, который есть у УНН.
“Передача земель государственной собственности без согласования с территориальными общинами, непрозрачность в деятельности Главного управления Госгеокадастра в Черкасской области приводят к нарушениям прав добросовестных налогоплательщиков и постоянных пользователей земельными участками по истечении срока действия договоров аренды земли.
В настоящее время подтверждены факты проведения „контролируемых“ аукционов по продаже земельных участков с применением формальных подходов к осуществлению торгов, что исключает равное участие участников”, - говорится в документе.
Наряду с этим депутаты отмечают, что от незаконных действий местного Госгеокадарстра страдают участники АТО. Поскольку именно с подачи Госгеокадастра происходит незаконная передача земель в аренду, промедление с оформлением документов, искусственно создаются препятствия при оформлении документов на право владения землей, объясняют представители местной власти.
В связи с этим депутаты Черкасского областного совета приняли решение об увольнении руководства местного Госгеокадастра.
С этой просьбой они обратились к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и и.о. председателя Госгеокадастра Александру Колотилину.
Добавим, что соответствующее решение было проголосовано еще в марте текущего года, во время заседания сессии облсовета. Однако реакции вышеперечисленных лиц до сих пор нет.
Между тем в Черкассах продолжается пикет фермеров и ветеранов АТО у стен облгосадминистрации. Протестующие требуют уволить руководство местного Госгеокадастра и угрожают радикальными действиями.