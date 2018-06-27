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Черкаські депутати просять звільнити главу місцевого Держгеокадастру

Черкаські депутати просять звільнити главу місцевого Держгеокадастру

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Депутати Черкаської облради підтримали вимоги мітингувальників і проголосували за звільнення голови місцевого Держгеокадастру Ольги Залоги, передає кореспондент УНН.

"За" проголосувало 50 депутатів. У відповідному зверненні також йдеться про необхідність проведення перевірки в її відомстві.

У коментарі УНН голова Черкаської обласної ради Олександр Вельбівець розповів, що конфлікт людей з місцевим Держгеокадастром триває вже давно. І ще в березні черкаські депутати просили прем'єра Гройсмана і главу Держгеокадастру України вирішити кадрові питання і замінити Залогу на іншу людину.

"З огляду на формальні відповіді органів влади, без вирішення ситуації по суті, - я сьогодні вніс пропозицію повторно до них звернутися, але з більш посиленими вимогами, а саме прийняти кадрове рішення щодо керівника місцевого Держгеокадастру.

Питання землі хвилює не тільки Черкаську область, але саме тут воно стоїть особливо гостро. Сподіваюся, що вони (Кабмін і Держгеокадастр України - ред.) почують, хтось же повинен об'єктивно реагувати на вимоги людей", - сказав він.

Нагадаємо, вже тиждень під стінами Черкаської облдержадміністрації стоїть наметове містечко ветеранів АТО і фермерів, обурених діями місцевого Держгеокадастру. Вони стверджують, що за керівництва Залоги Держгеокадастр перетворився на "розсадник корупції" і вимагають негайно звільнити її з посади.

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