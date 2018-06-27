Черкасские депутаты просят уволить главу местного Госгеокадастра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Депутаты Черкасского облсовета поддержали требования митингующих и проголосовали за увольнение главы местного Госгеокадастра Ольги Залоги, передает корреспондент УНН.
“За” проголосовало 50 депутатов. В соответствующем обращении речь также идет о необходимости проведения проверки в ее ведомстве.
В комментарии УНН глава Черкасского областного совета Александр Вельбивец рассказал, что конфликт людей с местным Госгеокадастром длится уже давно. И еще в марте черкасские депутаты просили премьера Гройсмана и главу Госгеокадастра Украины решить кадровые вопросы и заменить Залогу на другого человека.
“Учитывая формальные ответы органов власти, без решения ситуации по сути, — я сегодня внес предложение повторно к ним обратиться, но с более ужесточёнными требованиями, а именно принять кадровое решение по руководителю местного Госгеокадастра.
Вопрос земли качает не только Черкасскую область, но именно тут он стоит особо остро. Надеюсь, что они (Кабмин и Госгеокадастр Украины — ред.) услышат, кто-то же должен объективно реагировать на требования людей”, — сказал он.
Напомим, уже неделю под стенами Черкасской облгосадминистрации стоит палаточный городок ветеранов АТО и фермеров, возмущенных действиями местного Госгеокадастра. Они утверждают, что при руководстве Залоги Госгеокадастр превратился в “рассадник коррупции” и требуют немедленно освободить ее от должности.