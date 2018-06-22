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Черкаські чиновники за два дні так і не вийшли до активістів наметового містечка

Черкаські чиновники за два дні так і не вийшли до активістів наметового містечка

Київ • УНН

 • 9529 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Наметове містечко біля Черкаської обласної державної адміністрації стоїть вже другий день поспіль. Однак, керівництво області досі не вийшло до активістів, передає УНН.

Мета акції - звільнення голови Держгеокадастру Черкаської області Ольги Залоги. Люди скаржаться на корупцію та несправедливість і намагаються привернути увагу чиновників пікетом біля облдержадміністрації.

"Ми стоїмо тут другий день поспіль, у нас працює відкритий мікрофон. Кожен охочий висуває свої вимоги до керівництва області. Але особисто з ними ми, на жаль, ще не зустрічались", - розповіли активісти.

Другий день поспіль УНН намагається зв'язатися із головою Черкаської ОДА Юрієм Ткачуком, але він ігнорує всі дзвінки.

Проте, вдалося поговорити із головою Черкаської обласної ради Олександром Вельбівцем. Як виявилося, керівник облради не планує виходити до активістів.

"Вони мене не запрошували до себе на спілкування. Я не знаю, якими є їх чіткі та персональні вимоги. Лише по документах бачу, що у них претензії до Держгеокадастру. В кулуарах говорять, що вони (активісти - ред.) мають прийти із чіткими пропозиціями на пленарне засідання, яке відбудеться 27 числа", - зазначив він.

А керівник черкаського Держгеокадастру Ольга Залога, проти якої, власне, і страйкують активісти, готує офіційний коментар. Намірів вийти до фермерів та учасників АТО вона також не має.

"Мені дивно і не зрозуміло, що зараз відбувається. Тому зараз ми готуємо офіційний коментар, він буде висвітлений на нашій сторінці у Facebook", - повідомила вона у коментарі УНН.

Нагадаємо, черкащани розповідають, що у місцевому Держгеокадастрі відбуваються дивні речі. Непоодинокими є випадки, коли земельні аукціони на оренду відбувалися без участі діючих секретарів. Деякі фермери отримували постфактум інформацію про те, що їхні земельні ділянки, які вони орендували, уже передані іншим власникам. Все це, на їхнє переконання, вказує на певну корупційну складову в діяльності черкаського Держгеокадастру.

Ще у березні депутати обласної ради колегіально прийняли рішення про звільнення керівництва місцевого Держгеокадастру і проведення комплексної перевірки. З цими проханнями вони звернулися до Генерального прокурора Юрія Луценка, Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і голови Держгеокадастру Олександра Колотіліна. Але до сьогодні ніякої реакції не було.

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