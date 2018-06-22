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Черкасские чиновники за два дня так и не вышли к активистам палаточного городка

Черкасские чиновники за два дня так и не вышли к активистам палаточного городка

Киев  •  УНН

 • 9529 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Палаточный городок возле Черкасской областной государственной администрации стоит уже второй день подряд. Однако, руководство области до сих пор не вышло к активистам, передает УНН.

Цель акции - увольнение председателя Госгеокадастра Черкасской области Ольги Залоги. Люди жалуются на коррупцию и несправедливость и пытаются привлечь внимание чиновников пикетом возле облгосадминистрации.

"Мы стоим здесь второй день подряд, у нас работает открытый микрофон. Каждый желающий выдвигает свои требования к руководству области. Но лично с ними мы, к сожалению, еще не встречались", - рассказали активисты.

Второй день подряд УНН пытается связаться с главой Черкасской ОГА Юрием Ткачуком, но он игнорирует все звонки.

Однако, удалось поговорить с председателем Черкасского областного совета Александром Вельбивцем. Как оказалось, руководитель облсовета не планирует выходить к активистам.

"Они меня не приглашали к себе на общение. Я не знаю, каковы их четкие и персональные требования. Только по документам вижу, что у них претензии к Госгеокадастру. В кулуарах говорят, что они (активисты - ред.) должны прийти с четкими предложениями на пленарное заседание, которое состоится 27 числа", - отметил он.

А руководитель черкасского Госгеокадастра Ольга Залога, против которой, собственно, и бастуют активисты, готовит официальный комментарий. Намерений выйти к фермерам и участникам АТО она также не имеет.

"Мне странно и не понятно, что сейчас происходит. Поэтому сейчас мы готовим официальный комментарий, он будет освещен на нашей странице в Facebook", - сообщила она в комментарии УНН.

Напомним, черкасчане рассказывают, что в местном Госгеокадастре происходят странные вещи. Нередки случаи, когда земельные аукционы на аренду происходили без участия действующих секретарей. Некоторые фермеры получали постфактум информацию о том, что их земельные участки, которые они арендовали, уже переданы другим владельцам. Все это, по их мнению, указывает на определенную коррупционную составляющую в деятельности черкасского Госгеокадастра.

Еще в марте депутаты областного совета коллегиально приняли решение об увольнении руководства местного Госгеокадастра и проведения комплексной проверки. С этими просьбами они обратились к Генеральному прокурору Юрию Луценко, Премьер-министру Владимиру Гройсману и главе Госгеокадастра Александру Колотилину. Но до сих пор никакой реакции не было.

Украинские Национальные Новости

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