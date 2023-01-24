Черкаська область: "Укренерго" скасувало день без відключень світла

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Зазначається, що через дефіцит потужності в енергосистемі країни виміряти споживання електроенергії, що було заплановано на 24 січня, на території Черкащини не вдасться. Режимний день без вимкнень світла перенесений за розпорядженням "Укренерго".

Табурець додав, що про нову дату буде повідомлено додатково.

У вівторок, 24 січня, по області продовжать діяти червоні графіки відключень електроенергії.

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"Якщо будемо вкладатися в ліміти потужності, то проміжки з електроенергією триватимуть довше впродовж всієї доби. Уночі (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень не планується", - сказав голова ОВА.

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