Черкасская область: "Укрэнерго" отменило день без отключений света
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Черкасской области отменили запланированный на 24 января день без отключений электроэнергии. Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Детали
Отмечается, что из-за дефицита мощности в энергосистеме страны измерить потребление электроэнергии, что было запланировано на 24 января, на территории Черкасской области не удастся. Режимный день без отключений света перенесен по распоряжению "Укрэнерго".
Табурец добавил, что о новой дате будет сообщено дополнительно.
Во вторник, 24 января, по области продолжат действовать красные графики отключений электроэнергии.
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"Если будем укладываться в лимиты мощности, то промежутки с электроэнергией будут длиться дольше в течение всех суток. Ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется", - сказал глава ОВА.
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