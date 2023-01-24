Черкасская область: "Укрэнерго" отменило день без отключений света

Детали

Отмечается, что из-за дефицита мощности в энергосистеме страны измерить потребление электроэнергии, что было запланировано на 24 января, на территории Черкасской области не удастся. Режимный день без отключений света перенесен по распоряжению "Укрэнерго".

Табурец добавил, что о новой дате будет сообщено дополнительно.

Во вторник, 24 января, по области продолжат действовать красные графики отключений электроэнергии.

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"Если будем укладываться в лимиты мощности, то промежутки с электроэнергией будут длиться дольше в течение всех суток. Ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется", - сказал глава ОВА.

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