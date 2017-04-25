Черкащанин привласнив більше 1 млн грн на дорожніх роботах

Як зазначається, в ході досудового розслідування встановлено, що 25-річний підприємець, будучи службовою особою, склав та видав офіційні документи — акти приймання виконаних робіт, у яких було зазначено неправдиві відомості щодо дійсної вартості виконаних робіт із виготовлення і встановлення технічних засобів організації дорожнього руху (металевої огорожі на території міста), які він посвідчив власним підписом та подав до Черкаської міськради для перерахування бюджетних коштів. Тим самим він завдав збитків державним інтересам в особливо великих розмірах — на суму близько 1 млн грн.



“Наразі Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області за погодженням із Черкаською місцевою прокуратурою вищевказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.



Слідчим суддею підприємцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн 60 тис. грн. На цей час триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх фактичних обставин злочину та якнайшвидшого прийняття кінцевого рішення в кримінальному провадженні, хід слідства взято на контроль керівництвом Черкаської місцевої прокуратури”, — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Нацполіція викрила компанії, які могли збагачуватися на ремонті доріг. Йдеться про ДП “Київське обласне дорожнє управління” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” , ПП “Автомагістраль” та ТОВ “Дорстрой монтаж”.