Черкащанин присвоил более 1 млн грн на дорожных работах

Как отмечается, в ходе досудебного расследования установлено, что 25-летний предприниматель, будучи должностным лицом, составил и издал официальные документы — акты приемки выполненных работ, в которых были указаны ложные сведения о действительной стоимости выполненных работ по изготовлению и установке технических средств организации дорожного движения (металлического ограждения на территории города), которые он удостоверил своей подписью и подал в Черкасский горсовет для перечисления бюджетных средств. Тем самым он нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах — на сумму около 1 млн грн.



“Сейчас Черкасским отделом полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области по согласованию с Черкасской местной прокуратурой вышеуказанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.



Следственным судьей предпринимателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млн 60 тыс. грн. В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводятся необходимые следственные (разыскные) действия для установления всех фактических обстоятельств преступления и скорейшего принятия окончательного решения в уголовном производстве, ход следствия взят на контроль руководством Черкасской местной прокуратуры”, – говорится в сообщении.



Напомним, Нацполиция разоблачила компании, которые могли обогащаться на ремонте дорог. Речь идет о ГП “Киевское областное дорожное управление” ОАО “ГАК "Автомобильные дороги Украины", ЧП "Автомагистраль" и ООО "Дорстрой монтаж".