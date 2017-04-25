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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17919 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78089 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139793 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110763 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112691 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102348 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Черкащанин присвоил более 1 млн грн на дорожных работах

Черкащанин присвоил более 1 млн грн на дорожных работах

Киев  •  УНН

 • 8670 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Черкасскому предпринимателю сообщено о подозрении в присвоении более чем одного миллиона гривен при ремонте улично-дорожной сети в городе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования установлено, что 25-летний предприниматель, будучи должностным лицом, составил и издал официальные документы — акты приемки выполненных работ, в которых были указаны ложные сведения о действительной стоимости выполненных работ по изготовлению и установке технических средств организации дорожного движения (металлического ограждения на территории города), которые он удостоверил своей подписью и подал в Черкасский горсовет для перечисления бюджетных средств. Тем самым он нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах — на сумму около 1 млн грн.

“Сейчас Черкасским отделом полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области по согласованию с Черкасской местной прокуратурой вышеуказанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Следственным судьей предпринимателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млн 60 тыс. грн. В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводятся необходимые следственные (разыскные) действия для установления всех фактических обстоятельств преступления и скорейшего принятия окончательного решения в уголовном производстве, ход следствия взят на контроль руководством Черкасской местной прокуратуры”, – говорится в сообщении.

Напомним, Нацполиция разоблачила компании, которые могли обогащаться на ремонте дорог. Речь идет о ГП “Киевское областное дорожное управление” ОАО “ГАК "Автомобильные дороги Украины", ЧП "Автомагистраль" и ООО "Дорстрой монтаж".

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