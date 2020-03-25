Черкащани зібрали понад 17 млн грн на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Бізнес і жителі Черкаської області зібрали 17 млн 250 тис. грн на боротьбу з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Черкаської ОДА.
Тиждень тому у Черкаській області стартував проект “Спільнодія Черкащини”. Його мета — об’єднати зусилля влади, бізнесу та громадського сектору для допомоги медичним закладам у боротьбі з COVID-19.
Ключовим партнером проекту є компанія МХП — виробник курятини “Наша Ряба”, яка виділила 14 млн грн. Ще 3 млн 250 тис. грн надійшло від інших небайдужих організацій та громадян області.
Мета проекту — акумулювати благодійні внески та спрямувати їх на фінансування першочергових потреб.
Важливу роль у функціонуванні проекту виконуватиме благодійний фонд “МХП-Громаді”.
“Завдяки йому компанія буде здійснювати активне залучення коштів від дружніх партнерів та взаємодіяти з іншими учасниками у межах платформи на місці. Уже зараз компанія закуповує перше необхідне обладнання і матеріали, які найближчим часом поїдуть в лікарні області”, — розповіли в МХП.
У компанії додали, що охочі можуть надіслати свої пропозиції по співпраці на електронну адресу, або ж телефоном. Деталі — за посиланням.