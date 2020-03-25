Черкасщане собрали более 17 млн грн на борьбу с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Бизнес и жители Черкасской области собрали 17 млн 250 тыс. грн на борьбу с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Черкасской ОГА.
Неделю назад в Черкасской области стартовал проект "Спільнодія Черкащини". Его цель - объединить усилия власти, бизнеса и общественного сектора для помощи медицинским учреждениям в борьбе с COVID-19.
Ключевым партнером проекта является компания МХП - производитель курятины "Наша Ряба", которая выделила 14 млн грн. Еще 3 млн 250 тыс. грн поступило от других неравнодушных организаций и граждан области.
Цель проекта - аккумулировать благотворительные взносы и направить их на финансирование первоочередных потребностей.
Важную роль в функционировании проекта будет выполнять благотворительный фонд "МХП-Общине".
"Благодаря ему компания будет осуществлять активное привлечение средств от дружественных партнеров и взаимодействовать с другими участниками в рамках платформы на месте. Уже сейчас компания закупает первые необходимое оборудование и материалы, которые в ближайшее время поедут в больницы области", - рассказали в МХП.
В компании добавили, что желающие могут прислать свои предложения по сотрудничеству на электронный адрес, или же по телефону. Детали - по ссылке.