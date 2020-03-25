Черкасщане собрали более 17 млн грн на борьбу с коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57119 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66491 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80200 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78883 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102289 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83905 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102390 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105764 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130847 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Черкасщане собрали более 17 млн грн на борьбу с коронавирусом

Черкасщане собрали более 17 млн грн на борьбу с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 10711 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Бизнес и жители Черкасской области собрали 17 млн 250 тыс. грн на борьбу с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Черкасской ОГА.

Неделю назад в Черкасской области стартовал проект "Спільнодія Черкащини". Его цель - объединить усилия власти, бизнеса и общественного сектора для помощи медицинским учреждениям в борьбе с COVID-19.

Ключевым партнером проекта является компания МХП - производитель курятины "Наша Ряба", которая выделила 14 млн грн. Еще 3 млн 250 тыс. грн поступило от других неравнодушных организаций и граждан области.

Цель проекта - аккумулировать благотворительные взносы и направить их на финансирование первоочередных потребностей.

Важную роль в функционировании проекта будет выполнять благотворительный фонд "МХП-Общине".

"Благодаря ему компания будет осуществлять активное привлечение средств от дружественных партнеров и взаимодействовать с другими участниками в рамках платформы на месте. Уже сейчас компания закупает первые необходимое оборудование и материалы, которые в ближайшее время поедут в больницы области", - рассказали в МХП.

В компании добавили, что желающие могут прислать свои предложения по сотрудничеству на электронный адрес, или же по телефону. Детали - по ссылке.

Украинские Национальные Новости

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