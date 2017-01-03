Черкащанам завтра передадуть Вифлеємський вогонь миру

Акція відбудеться о 18:00 на Соборній площі міста Черкаси. Усі охочі отримають лампадки з Вифлиємським Вогнем Миру.

Вифлеємський вогонь миру принесуть до домівок черкащан, лікарень, сиротинців, дитячих будинків.

Як повідомляв УНН, представники національної скаутської організації "Пласт" у середу вперше передали Вифлеємський вогонь миру до Кабінету міністрів України.