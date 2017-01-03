Черкащанам завтра передадуть Вифлеємський вогонь миру
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Передача Вифлиємського Вогню Миру громаді міста Черкаси відбудеться завтра, 4 січня. Про це повідомили в обласному осередку національної скаутської організації України “Пласт”, інформує УНН-Центр.
Акція відбудеться о 18:00 на Соборній площі міста Черкаси. Усі охочі отримають лампадки з Вифлиємським Вогнем Миру.
Вифлеємський вогонь миру принесуть до домівок черкащан, лікарень, сиротинців, дитячих будинків.
Як повідомляв УНН, представники національної скаутської організації "Пласт" у середу вперше передали Вифлеємський вогонь миру до Кабінету міністрів України.