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Черкащанам завтра передадуть Вифлеємський вогонь миру

Черкащанам завтра передадуть Вифлеємський вогонь миру

Київ • УНН

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ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Передача Вифлиємського Вогню Миру громаді міста Черкаси відбудеться завтра, 4 січня. Про це повідомили в обласному осередку національної скаутської організації України “Пласт”, інформує УНН-Центр.

Акція відбудеться о 18:00 на Соборній площі міста Черкаси. Усі охочі отримають лампадки з Вифлиємським Вогнем Миру.

Вифлеємський вогонь миру принесуть до домівок черкащан, лікарень, сиротинців, дитячих будинків.

Як повідомляв УНН, представники національної скаутської організації "Пласт" у середу вперше передали Вифлеємський вогонь миру до Кабінету міністрів України.

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