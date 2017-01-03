Жителям Черкасс завтра передадут Вифлеемский огонь мира

Акция состоится в 18:00 на Соборной площади города Черкассы. Все желающие получат лампадки с Вифлеемским Огнем Мира.

Вифлеемский огонь мира принесут в дома жителей Черкасс, больницы, детские дома.

Как сообщал УНН, представители национальной скаутской организации "Пласт" в среду впервые передали Вифлеемский огонь мира в Кабинет министров Украины.