Жителям Черкасс завтра передадут Вифлеемский огонь мира
Киев • УНН
ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 3 января. УНН. Передача Вифлеемского Огня Мира общине города Черкассы состоится завтра, 4 января. Об этом сообщили в областной организации национальной скаутской организации Украины "Пласт", информирует УНН-Центр.
Акция состоится в 18:00 на Соборной площади города Черкассы. Все желающие получат лампадки с Вифлеемским Огнем Мира.
Вифлеемский огонь мира принесут в дома жителей Черкасс, больницы, детские дома.
Как сообщал УНН, представители национальной скаутской организации "Пласт" в среду впервые передали Вифлеемский огонь мира в Кабинет министров Украины.