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Черговий спалах АЧС: на Одещині загинули свині

Черговий спалах АЧС: на Одещині загинули свині

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 23 березня. УНН. В Одеській області у смт Саврань та в с. Полянецьке в особистих підсобних господарствах громадян було зареєстровано захворювання та загибель свиней. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи встановлено діагноз - африканська чума свиней (АЧС)", - йдеться у повідомленні.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Савранській районній державній адміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.

В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Нагадаємо, парламент пропонує з 1 січня 2020 року заборонити селянам продаж домашнього м'яса через загрозу АЧС.

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