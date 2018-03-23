Очередная вспышка АЧС: в Одесской области погибли свиньи
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 марта. УНН. В Одесской области в пгт Саврань и в с. Полянецкое в личных подсобных хозяйствах граждан было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС)", - говорится в сообщении.
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Савранской районной государственной администрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.
В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Напомним, парламент предлагает с 1 января 2020 года запретить крестьянам продажу домашнего мяса из-за угрозы АЧС.