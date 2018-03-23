Очередная вспышка АЧС: в Одесской области погибли свиньи

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 45830 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 65159 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100606 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108262 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116140 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121570 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132753 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146763 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Актуальное
Очередная вспышка АЧС: в Одесской области погибли свиньи

Очередная вспышка АЧС: в Одесской области погибли свиньи

Киев  •  УНН

 • 15463 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 марта. УНН. В Одесской области в пгт Саврань и в с. Полянецкое в личных подсобных хозяйствах граждан было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС)", - говорится в сообщении.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Савранской районной государственной администрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Напомним, парламент предлагает с 1 января 2020 года запретить крестьянам продажу домашнего мяса из-за угрозы АЧС.

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