Черговий допінг виявлено на Олімпіаді-2018

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У допінг-пробі форварда збірної Словенії з хокею Жига Еглича виявлено заборонений препарат – фенотерол. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спортивного арбітражного суду (CAS).

Хокеїста зі Словенії відсторонили від участі в матчах збірної на зимових Іграх і впродовж 24 годин він має залишити Олімпійське селище. Спортивний арбітражний суд ухвалить остаточне рішення щодо терміну дискваліфікації після завершення Олімпійських ігор у Пхьончхані.

Жига Еглич зіграв за збірну Словенії в Пхьончхані три матчі, забив одну шайбу. Словенці в своєму активі мають дві перемоги й посідають друге місце в групі B.

29-річний хокеїст виступає в Континентальній хокейній лізі (КХЛ), починав цей сезон у “Торпедо” (Нижній Новгород, Росія), а потім перейшов до “Нафтохіміка” (Нижньокамськ, Росія).

Як повідомляв УНН, у Росії підтвердили допінг в олімпійського призера Крушельницького.

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