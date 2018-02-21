Черговий допінг виявлено на Олімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У допінг-пробі форварда збірної Словенії з хокею Жига Еглича виявлено заборонений препарат – фенотерол. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спортивного арбітражного суду (CAS).
Хокеїста зі Словенії відсторонили від участі в матчах збірної на зимових Іграх і впродовж 24 годин він має залишити Олімпійське селище. Спортивний арбітражний суд ухвалить остаточне рішення щодо терміну дискваліфікації після завершення Олімпійських ігор у Пхьончхані.
Жига Еглич зіграв за збірну Словенії в Пхьончхані три матчі, забив одну шайбу. Словенці в своєму активі мають дві перемоги й посідають друге місце в групі B.
29-річний хокеїст виступає в Континентальній хокейній лізі (КХЛ), починав цей сезон у “Торпедо” (Нижній Новгород, Росія), а потім перейшов до “Нафтохіміка” (Нижньокамськ, Росія).
Як повідомляв УНН, у Росії підтвердили допінг в олімпійського призера Крушельницького.