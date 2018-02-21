Очередной допинг обнаружен на Олимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В допинг-пробе форварда сборной Словении по хоккею Жига Еглича обнаружен запрещенный препарат - фенотерол. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Спортивного арбитражного суда (CAS).
Хоккеиста из Словении отстранили от участия в матчах сборной на зимних Играх и в течение 24 часов он должен покинуть Олимпийскую деревню. Спортивный арбитражный суд примет окончательное решение относительно срока дисквалификации после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане.
Жига Еглич сыграл за сборную Словении в Пхенчхане три матча, забил одну шайбу. Словенцы в своем активе имеют две победы и занимают второе место в группе B.
29-летний хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), начинал этот сезон в “Торпедо” (Нижний Новгород, Россия), а затем перешел в “Нефтехимик” (Нижнекамск, Россия).
Как сообщал УНН, в России подтвердили допинг в олимпийского призера Крушельницкого.