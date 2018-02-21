Очередной допинг обнаружен на Олимпиаде-2018

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64999 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79630 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82349 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107917 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100567 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104639 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111603 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122820 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134350 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Очередной допинг обнаружен на Олимпиаде-2018

Очередной допинг обнаружен на Олимпиаде-2018

Киев  •  УНН

 • 10595 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В допинг-пробе форварда сборной Словении по хоккею Жига Еглича обнаружен запрещенный препарат - фенотерол. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Спортивного арбитражного суда (CAS).

Хоккеиста из Словении отстранили от участия в матчах сборной на зимних Играх и в течение 24 часов он должен покинуть Олимпийскую деревню. Спортивный арбитражный суд примет окончательное решение относительно срока дисквалификации после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане.

Жига Еглич сыграл за сборную Словении в Пхенчхане три матча, забил одну шайбу. Словенцы в своем активе имеют две победы и занимают второе место в группе B.

29-летний хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), начинал этот сезон в “Торпедо” (Нижний Новгород, Россия), а затем перешел в “Нефтехимик” (Нижнекамск, Россия).

Как сообщал УНН, в России подтвердили допинг в олимпийского призера Крушельницкого.

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