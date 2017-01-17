Чергові поєдинки Суперліги Парі-Матч відбудуться наступними вихідними

Так, 26 січня зіграють: на арені ПС Будівельник о 19:00 БК “Черкаські мавпи” (Черкаси) із БК “Волиньбаскет” (Луцьк), а на арені ДЮСШ № 2 о 19:00 БК “Кремінь” (Кременчук) протистоятиме OБК “Біпа” (Одеса).

А 27 січня у поєдинку зійдуться: на арені СК ДВНЗ КНУ о 18:00 БК “Кривбас” (Кривий Ріг) із БК “Дніпро” (Дніпрo), а на арені ПС Надежда о 19:00 МБК “Миколаїв” (Миколаїв) зіграє проти БК “Запоріжжя-ZOG” (Запоріжжя).

Як повідомляв УНН, тренерська комісія ФБУ визначила найкращих гравців першого ігрового тижня Суперліги Парі-Матч 2017 року.