Очередные поединки Суперлиги Пари-Матч состоятся в следующие выходные

Так, 26 января сыграют: на арене ПС Будивельнык в 19:00 БК "Черкасские обезьяны" (Черкассы) с БК "Волыньбаскет" (Луцк), а на арене ДЮСШ № 2 в 19:00 БК "Кремень" (Кременчуг) будет противостоять OБК "Бипа" (Одесса).

А 27 декабря в поединке сойдутся: на арене СК ДВНЗ КНУ в 18:00 БК "Кривбасс" (Кривой Рог) с БК "Днепр" (Днипрo), а на арене ПС Надежда в 19:00 МБК "Николаев" (Николаев) сыграет против БК "Запорожье-ZOG" (Запорожье).

Как сообщал УНН, тренерская комиссия ФБУ определила лучших игроков первой игровой недели Суперлиги Пари-Матч 2017 года.