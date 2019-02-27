Чергові казино викрито у Хмельницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Найбільший оператор лотерей "М.С.Л" організував рейд по нелегальним гральним точкам Хмельницького, передає УНН із посиланням на прес-службу оператора.
21 лютого юристи "М.С.Л." разом з журналістами зафіксували незаконну точку у центрі Хмельницького. Заклад незаконно використовував бренди і символіку "М.С.Л." та програмне забезпечення, походження якого невідоме.
"Під час тестової закупки було отримано чек з назвою іншого оператора державних лотерей та без вказаної вартості лотерейного білета", - поінформували у компанії.
З правопорушниками далі буде розбиратися поліція, яка прибула за викликом юриста "М.С.Л." Дмитра Лугині.
Правоохоронці на підставі зафіксованих даних повинні відкрити кримінальне провадження за статтею 229 ККУ "Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару".
Щоправда раніше від поліції під хмельницьке казино прибули невідомі молодики. Вони силоміць виштовхнули юриста "М.С.Л." та журналістів із приміщення закладу, і не допустили правоохоронців до місця скоєння злочину.
"Протягом декількох годин вони намагались перешкоджати роботі адвоката та журналістів", - повідомляє "М.С.Л."
Адвокати компанії написали заяву про злочин. "М.С.Л." обіцяє тримати хід слідства у полі зору.
Нагадаємо, "М.С.Л." оголосив війну нелегалам у липні поточного року.
Під час спільного рейду юристів компанії та журналістів було виявлено низку закладів, які безперешкодно займаються забороненої діяльністю в Києві та області.
У поліції публічно обіцяють розібратися з порушниками, але водночас констатують свою безпорадність у боротьбі з ними.
Наприклад, кримінальне провадження за фактом організації азартних ігор за адресою Чоколівський бульвар, 37, поліція розслідує вже кілька років, і все безрезультатно.