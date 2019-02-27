Очередные казино разоблачили в Хмельницком
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Крупнейший оператор лотерей "М.С.Л" организовал рейд по нелегальным игорным точкам Хмельницкого, передает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора.
21 февраля юристы “М.С.Л.” вместе с журналистами зафиксировали незаконную точку в центре Хмельницкого. Заведение незаконно использовало бренды и символику “М.С.Л.” и программное обеспечение, происхождение которого неизвестно.
“Во время тестовой закупки был получен чек с названием другого оператора государственных лотерей и без указания стоимости лотерейного билета”, — сообщили в компании.
С правонарушителями дальше будет разбираться полиция, прибывшая по вызову юриста “М.С.Л.” Дмитрия Лугини.
Правоохранители на основании зафиксированных данных должны открыть уголовное производство по статье 229 УК “Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара”.
Правда раньше полиции в хмельницкое казино прибыли неизвестные молодые люди. Они силой вытолкнули юриста “М.С.Л.” и журналистов из помещения заведения, и не допустили правоохранителей к месту совершения преступления.
“В течение нескольких часов они пытались препятствовать работе адвоката и журналистов”, — сообщает “М.С.Л.”
Адвокаты компании написали заявление о преступлении. “М.С.Л.” обещает держать ход следствия в поле зрения.
Напомним, “М.С.Л.” объявил войну нелегалам в июле текущего года.
Во время совместного рейда юристов компании и журналистов был выявлен ряд заведений, которые беспрепятственно занимаются запрещенной деятельностью в Киеве и области.
В полиции публично обещают разобраться с нарушителями, но одновременно констатируют свою беспомощность в борьбе с ними.
Например, уголовное производство по факту организации азартных игр по адресу Чоколовский бульвар, 37, полиция расследует уже несколько лет, и все безрезультатно.