Чергова ворожа атака у Києві: з пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 35 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві з пошкодженого в результаті обстрілу російських окупантів багатоповерхового будинку у Шевченківському районі евакуйовано 35 людей, одна людина звернулася за допомогою до медиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані КМДА.
У КМДА наголосили, що ворог продовжує обстріли Києва.
Цитата
“У результаті нападу пошкоджено один багатоповерховий будинок у Шевченківському районі. На місці працюють рятувальники, медики та інші служби. За попередніми даними, 35 людей евакуйовано з будинку, одна людина звернулася за допомогою до медиків”, - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Зранку 16 березня російські окупанти атакували Київ. У результаті стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.