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Чергова ворожа атака у Києві: з пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 35 людей

Чергова ворожа атака у Києві: з пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 35 людей

Київ • УНН

 • 209730 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві з пошкодженого в результаті обстрілу російських окупантів багатоповерхового будинку у Шевченківському районі евакуйовано 35 людей, одна людина звернулася за допомогою до медиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані КМДА.

У КМДА наголосили, що ворог продовжує обстріли Києва.

Цитата

“У результаті нападу пошкоджено один багатоповерховий будинок у Шевченківському районі. На місці працюють рятувальники, медики та інші служби. За попередніми даними, 35 людей евакуйовано з будинку, одна людина звернулася за допомогою до медиків”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Зранку 16 березня російські окупанти атакували Київ. У результаті стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

Українські Національні Новини

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