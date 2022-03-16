Чергова ворожа атака у Києві: з пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 35 людей

У КМДА наголосили, що ворог продовжує обстріли Києва.

Цитата

“У результаті нападу пошкоджено один багатоповерховий будинок у Шевченківському районі. На місці працюють рятувальники, медики та інші служби. За попередніми даними, 35 людей евакуйовано з будинку, одна людина звернулася за допомогою до медиків”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Зранку 16 березня російські окупанти атакували Київ. У результаті стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.