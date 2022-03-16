Очередная вражеская атака в Киеве: из поврежденной многоэтажки эвакуировали 35 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве из поврежденного в результате обстрелов российских оккупантов многоэтажного дома в Шевченковском районе эвакуированы 35 человек, один человек обратился за помощью к медикам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные КГГА.
В КГГА отметили, что враг продолжает обстрелы Киева.
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“В результате нападения поврежден один многоэтажный дом в Шевченковском районе. На месте работают спасатели, медики и другие службы. По предварительным данным, 35 человек эвакуированы из дома, один человек обратился за помощью к медикам”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Утром 16 марта российские оккупанты атаковали Киев. В результате произошел обвал в жилом доме в Шевченковском районе города.