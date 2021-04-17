Єнін про затримання українського дипломата в Росії: Україна готує відповідь

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України – це чергова провокація держави агресора відносно України на фоні військової ескалації вздовж українських кордонів . Про це журналісту УНН розповів заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

Цитата

“Чергова провокація держави агресора відносно України на фоні військової ескалації вздовж кордонів України та на території тимчасово окупованого Криму. У відповідності до існуючої практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь відносно російських дипломатів”, — сказав Єнін.

Що було раніше

ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю у країні, в якій вони працюють, але їх можна позбавити права перебування в разі порушення закону або ворожих дій. Як випливає з Віденської конвенції, держава перебування може в будь-який час повідомити акредитовану державу, що глава представництва або іншого дипломатичний працівник є персоною нон грата і його перебування в країні неприйнятне.

До речі
Все це відбувається на тлі наростаючої напруги в зв’язку зі значним збільшенням військової присутності російських військ неподалік від кордону України, а також на тлі проведення військових навчань на території тимчасово окупованого Криму.

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