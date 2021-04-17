Єнін про затримання українського дипломата в Росії: Україна готує відповідь

Цитата

“Чергова провокація держави агресора відносно України на фоні військової ескалації вздовж кордонів України та на території тимчасово окупованого Криму. У відповідності до існуючої практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь відносно російських дипломатів”, — сказав Єнін.

Що було раніше

ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю у країні, в якій вони працюють, але їх можна позбавити права перебування в разі порушення закону або ворожих дій. Як випливає з Віденської конвенції, держава перебування може в будь-який час повідомити акредитовану державу, що глава представництва або іншого дипломатичний працівник є персоною нон грата і його перебування в країні неприйнятне.

До речі

Все це відбувається на тлі наростаючої напруги в зв’язку зі значним збільшенням військової присутності російських військ неподалік від кордону України, а також на тлі проведення військових навчань на території тимчасово окупованого Криму.