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Енин о задержании украинского дипломата в России: Украина готовит ответ

Енин о задержании украинского дипломата в России: Украина готовит ответ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины - это очередная провокация государства агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль украинских границ. Об этом журналисту УНН рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Цитата

"Очередная провокация государства агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", - сказал Енин.

Что было раньше

ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломат задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В российской спецслужбе добавили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

К слову

Все это происходит на фоне нарастающего напряжения в связи со значительным увеличением военного присутствия российских войск неподалеку у границы Украины, а также на фоне проведения военных учений на территории временно оккупированного Крыма.

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