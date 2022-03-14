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Чергова порція санкцій: Росію і Білорусь відсторонили від одного із улюблених видів спорту Путіна

Чергова порція санкцій: Росію і Білорусь відсторонили від одного із улюблених видів спорту Путіна

Київ • УНН

 • 182275 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Міжнародна федерація дзюдо (IJF) повідомила про санкції в бік Російської Федерації та Білорусі. Федерація усунула від міжнародних турнірів обидві країни, повідомляє УНН з посиланням на сайт "IJF".

Що відомо

Російські та білоруські дзюдоїсти не зможуть виступати на турнірах під егідою "IJF" та "EJF". Раніше представники країн-агресорів могли змагатися у нейтральному статусі, але з цього моменту у них такої змоги не буде.

Цитата

"Після офіційних повідомлень, отриманих Міжнародною федерацією дзюдо, Федерація дзюдо Росії та Федерація дзюдо Білорусі призупинили свою участь у всіх міжнародних заходах IJF та EJU", - сказано у повідомленні.

Доповнення

Дзюдо входить до числа найбільш люблених видів спорту президента РФ Путіна. Раніше Міжнародна федерація дзюдо схвалила рішення усунути президента РФ Володимира Путіна від усіх займаних посад у федерації.

Що передувало цьому

Росію та Білорусь відсторонили від Універсіади-2022.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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