Чергова порція санкцій: Росію і Білорусь відсторонили від одного із улюблених видів спорту Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міжнародна федерація дзюдо (IJF) повідомила про санкції в бік Російської Федерації та Білорусі. Федерація усунула від міжнародних турнірів обидві країни, повідомляє УНН з посиланням на сайт "IJF".
Що відомо
Російські та білоруські дзюдоїсти не зможуть виступати на турнірах під егідою "IJF" та "EJF". Раніше представники країн-агресорів могли змагатися у нейтральному статусі, але з цього моменту у них такої змоги не буде.
Цитата
"Після офіційних повідомлень, отриманих Міжнародною федерацією дзюдо, Федерація дзюдо Росії та Федерація дзюдо Білорусі призупинили свою участь у всіх міжнародних заходах IJF та EJU", - сказано у повідомленні.
Доповнення
Дзюдо входить до числа найбільш люблених видів спорту президента РФ Путіна. Раніше Міжнародна федерація дзюдо схвалила рішення усунути президента РФ Володимира Путіна від усіх займаних посад у федерації.
Що передувало цьому
Росію та Білорусь відсторонили від Універсіади-2022.