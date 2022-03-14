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Очередная порция санкций: Россию и Беларусь отстранили от одного из любимых видов спорта Путина

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Международная федерация дзюдо (IJF) сообщила о санкциях в сторону Российской Федерации и Беларуси. Федерация отстранила от международных турниров обе страны, сообщает УНН со ссылкой на сайт "IJF".

Что известно

Российские и белорусские дзюдоисты не смогут выступать на турнирах под эгидой "IJF" и "EJF". Ранее представители стран-агрессоров могли соревноваться в нейтральном статусе, но с этого момента у них такой возможности не будет.

Цитата

"После официальных сообщений, полученных Международной федерацией дзюдо, Федерация дзюдо России и Федерация дзюдо Беларуси приостановили свое участие во всех международных мероприятиях IJF и EJU", - сказано в сообщении.

Дополнения

Дзюдо входит в число самых любимых видов спорта президента РФ Путина. Ранее Международная федерация дзюдо приняла решение отстранить президента РФ Владимира Путина от всех занимаемых должностей в федерации.

Что предшествовало этому

Россию и Беларусь отстранили от Универсиады-2022.

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