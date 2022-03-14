Росію та Білорусь відсторонили від Універсіади-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міжнародна федерація студентського спорту (FISU) усунула Росію та Білорусь від участі у змаганнях під егідою організації, інформує УНН з посиланням на сайт FISU.
Деталі
На засіданні Керівного комітету FISU було засуджено вторгнення Росії в Україну – за сприяння Білорусі – та його вплив на український народ, включаючи українську університетську спортивну спільноту.
Керівний комітет FISU підтвердив, що російські та білоруські спортсмени разом із представниками національних університетських спортивних федерацій не братимуть участі в змаганнях та заходах FISU принаймні до кінця 2022 року.
Раніше були скасовані два університетські чемпіонати світу FISU в Росії та чемпіонат світу з університетів FISU в Білорусі, які заплановані на 2022 рік.
Окрім того, керівний комітет FISU висловив жаль з приводу триваючих страждань в Україні, особливо серед цивільного населення, і додав свій голос до міжнародних закликів припинити військові дії.
Доповнення
Взявши на себе зобов’язання продовжити постійний огляд FISU ситуації в Україні, Керівна спільнота FISU також заснувала значний і спеціалізований фонд для надання фінансової підтримки українській університетській спортивній спільноті.