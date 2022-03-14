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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Росію та Білорусь відсторонили від Універсіади-2022

Росію та Білорусь відсторонили від Універсіади-2022

Київ • УНН

 • 94278 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Міжнародна федерація студентського спорту (FISU) усунула Росію та Білорусь від участі у змаганнях під егідою організації, інформує УНН з посиланням на сайт FISU.

Деталі

На засіданні Керівного комітету FISU було засуджено вторгнення Росії в Україну – за сприяння Білорусі – та його вплив на український народ, включаючи українську університетську спортивну спільноту.

Керівний комітет FISU підтвердив, що російські та білоруські спортсмени разом із представниками національних університетських спортивних федерацій не братимуть участі в змаганнях та заходах FISU принаймні до кінця 2022 року.

Раніше були скасовані два університетські чемпіонати світу FISU в Росії та чемпіонат світу з університетів FISU в Білорусі, які заплановані на 2022 рік.

Окрім того, керівний комітет FISU висловив жаль з приводу триваючих страждань в Україні, особливо серед цивільного населення, і додав свій голос до міжнародних закликів припинити військові дії.

Доповнення

Взявши на себе зобов’язання продовжити постійний огляд FISU ситуації в Україні, Керівна спільнота FISU також заснувала значний і спеціалізований фонд для надання фінансової підтримки українській університетській спортивній спільноті.

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