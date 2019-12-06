Чергова операція: тенісист Долгополов пропустить старт сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Колишній лідер чоловічої збірної України Олександр Долгополов повідомив про перенесення ще однієї операції, повідомляє УНН з посиланням на Instagram спортсмена.
31-річному тенісисту прооперували ліву ногу.
"Все пройшло успішно, 2 тижні милиць, на корт через 4-5 тижнів. Думаю, повернення доведеться відкласти, подивимося наскільки", - сказано у записі колишньої 13 ракетки світу.
Нагадаємо, що Долгополов проводив довгу реабілітацію та лікування, а також дві операції на кисті.
Як повідомляв УНН, Долгополов мав повернутися після великої перерви в січні місяці турніром у Досі.