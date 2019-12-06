Очередная операция: теннисист Долгополов пропустит старт сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бывший лидер мужской сборной Украины Александр Долгополов сообщил о переносе еще одной операции, сообщает УНН со ссылкой на Instagram спортсмена.
31-летнему теннисисту прооперировали левую ногу.
“Все прошло успешно, 2 недели костылей, на корт через 4-5 недель. Думаю, возвращение придется отложить, посмотрим насколько”, — говорится в записи бывшей 13 ракетки мира.
Напомним, что Долгополов проводил длинную реабилитацию и лечение, а также две операции на кисти.
Как сообщал УНН, Долгополов имел вернуться после большого перерыва в январе месяце турниром у сих пор.