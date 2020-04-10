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Чергова нарада у Зеленського: обговорили ситуацію на Миколаївщині без хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду щодо питань боротьби з коронавірусом, під час якої окрему увагу звернули на ситуацію в Миколаївській області, де ще не було зафіксовано жодного хворого на COVID-19. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.

Чергова нарада у Зеленського: обговорили ситуацію на Миколаївщині без хворих на COVID-19

"Володимиру Зеленському повідомили, що на Миколаївщині проводиться дуже мала кількість тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи", - вказали в Офісі.

"Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим", – сказав Глава держави.

Додатково приділили увагу фінансуванню лікарень по всій країні у зв’язку зі зміною системи направлення коштів через впровадження другого етапу медичної реформи.

Президент наполіг на пришвидшенні забезпечення засобами захисту неопорних лікарень.

"Ми в прямому сенсі в цьому питанні боремося за життя лікарів, тому деякі процеси на шляху до їхнього забезпечення захистом мають бути паралельними. Забезпечити лікарів треба терміново по всій країні", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 9 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко їздив до Миколаєва, щоб перевірити, чому там не зафіксовано випадків COVID-19.

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