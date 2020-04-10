Очередное совещание у Зеленского: обсудили ситуацию в Николаевской области без больных COVID-19

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, во время которой особое внимание обратили на ситуацию в Николаевской области, где еще не было зафиксировано ни одного больного COVID-19. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.