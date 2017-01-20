Через знешкодження бомби у Гамбурзі евакуювали населення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Операція зі знешкодження бомби часів Другої світової війни призвела до масової евакуації населення Гамбурга, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Покинути своє житло до 8 години ранку в п'ятницю довелося жителям будинків в радіусі 300 метрів навколо місця виявлення 1000-кілограмової авіабомби з масою вибухівки майже в півтонни.
Тим, хто живе в більш віддалених будинках, в радіусі до 1,2 кілометра, навпаки, наказано не виходити з них. На час проведення операції в районі було припинено рух транспорту.
Американська бомба з двома детонаторами, знайдена водолазами в портовому каналі в центрі міста, лежала в багні на глибині семи метрів. Вона була піднята за допомогою підйомного крана, а при її знешкодженні був застосований прилад для гідроабразивного різання металу.
Напередодні ввечері в центрі Гамбурзі вже була знешкоджена друга бомба вагою близько 450 кілограмів, виявлена під час будівельних робіт.