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Через знешкодження бомби у Гамбурзі евакуювали населення

Через знешкодження бомби у Гамбурзі евакуювали населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Операція зі знешкодження бомби часів Другої світової війни призвела до масової евакуації населення Гамбурга, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Покинути своє житло до 8 години ранку в п'ятницю довелося жителям будинків в радіусі 300 метрів навколо місця виявлення 1000-кілограмової авіабомби з масою вибухівки майже в півтонни.

Тим, хто живе в більш віддалених будинках, в радіусі до 1,2 кілометра, навпаки, наказано не виходити з них. На час проведення операції в районі було припинено рух транспорту.

Американська бомба з двома детонаторами, знайдена водолазами в портовому каналі в центрі міста, лежала в багні на глибині семи метрів. Вона була піднята за допомогою підйомного крана, а при її знешкодженні був застосований прилад для гідроабразивного різання металу.

Напередодні ввечері в центрі Гамбурзі вже була знешкоджена друга бомба вагою близько 450 кілограмів, виявлена ​​під час будівельних робіт.

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