Из-за операции по обезвреживанию бомбы в Гамбурге эвакуировали население
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны привела к массовой эвакуации населения Гамбурга, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Покинуть свое жилье до 8 часов утра в пятницу пришлось жителям домов в радиусе 300 метров вокруг места обнаружения 1000-килограммовой авиабомбы с массой почти в полтонны взрывчатки.
Тем, кто живет в более отдаленных домах, в радиусе до 1,2 километра, наоборот, приказали не выходить из них. На время проведения операции в районе было остановлено движение транспорта.
Американская бомба с двумя детонаторами, найденная водолазами в портовом канале в центре города, лежала в грязи на глубине семи метров. Она была поднята с помощью подъемного крана, а при ее обезвреживании был применен прибор для гидроабразивной резки металла.
Накануне вечером в центре Гамбурга уже была обезврежена еще одна бомба весом около 450 килограммов, обнаруженная во время строительных работ.