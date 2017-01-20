Из-за операции по обезвреживанию бомбы в Гамбурге эвакуировали население

Покинуть свое жилье до 8 часов утра в пятницу пришлось жителям домов в радиусе 300 метров вокруг места обнаружения 1000-килограммовой авиабомбы с массой почти в полтонны взрывчатки.

Тем, кто живет в более отдаленных домах, в радиусе до 1,2 километра, наоборот, приказали не выходить из них. На время проведения операции в районе было остановлено движение транспорта.

Американская бомба с двумя детонаторами, найденная водолазами в портовом канале в центре города, лежала в грязи на глубине семи метров. Она была поднята с помощью подъемного крана, а при ее обезвреживании был применен прибор для гидроабразивной резки металла.

Накануне вечером в центре Гамбурга уже была обезврежена еще одна бомба весом около 450 килограммов, обнаруженная во время строительных работ.