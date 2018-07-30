Через зіткнення Renault з поїздом загинуло подружжя пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. На залізничному переїзді під с.Черняхів Кагарлицького району Київської області сталась дорожно-транспортна пригода: поїзд зіштовхнувся із легковим автомобілем. У результаті аварії загинули літній чоловік і його дружина. Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції у Київській області, передає УНН.
“Трагедія сталася в с.Черняхів Кагарлицького району. Водій, керуючи автомобілем Renault, намагався об’їхати закритий шлагбаум і виїхав на залізничну колію”, — йдеться у повідомленні.
Сигнал про зіткнення локомотиву з автівкою на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло о 18:30 неділі, 29 липня. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій 1942 року народження та пасажирка — його дружина, 1946 року народження.
Рух залізничного транспорту був відновлений о 22:00.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.
Нагадаємо, 27 липня у Запоріжжі внаслідок зіткнення двох автомобілів марки Ford загинули двоє пенсіонерів.