Через зіткнення Renault з поїздом загинуло подружжя пенсіонерів

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КИЇВ. 30 липня. УНН. На залізничному переїзді під с.Черняхів Кагарлицького району Київської області сталась дорожно-транспортна пригода: поїзд зіштовхнувся із легковим автомобілем. У результаті аварії загинули літній чоловік і його дружина. Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції у Київській області, передає УНН.

“Трагедія сталася в с.Черняхів Кагарлицького району. Водій, керуючи автомобілем Renault, намагався об’їхати закритий шлагбаум і виїхав на залізничну колію”, — йдеться у повідомленні.

Сигнал про зіткнення локомотиву з автівкою на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло о 18:30 неділі, 29 липня. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій 1942 року народження та пасажирка — його дружина, 1946 року народження.

Рух залізничного транспорту був відновлений о 22:00.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.

Нагадаємо, 27 липня у Запоріжжі внаслідок зіткнення двох автомобілів марки Ford загинули двоє пенсіонерів.

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