Из-за столкновения Renault с поездом погибла супружеская пара пенсионеров

“Трагедия произошла в с.Черняхов Кагарлицкого района. Водитель, управляя автомобилем Renault, пытался объехать закрытый шлагбаум и выехал на железнодорожные пути ”, - говорится в сообщении.

Сигнал о столкновении локомотива с автомобилем на спецлинию 102 полиции Киевщины поступило в 18:30 воскресенья, 29 июля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель 1942 года и пассажирка — его жена, 1946 года рождения.

Движение железнодорожного транспорта было возобновлено в 22:00.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, 27 июля в Запорожье в результате столкновения двух автомобилей марки Ford погибли двое пенсионеров.