Из-за столкновения Renault с поездом погибла супружеская пара пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. На железнодорожном переезде под с.Черняхов Кагарлицкого района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие: поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли пожилой мужчина и его жена. Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
“Трагедия произошла в с.Черняхов Кагарлицкого района. Водитель, управляя автомобилем Renault, пытался объехать закрытый шлагбаум и выехал на железнодорожные пути ”, - говорится в сообщении.
Сигнал о столкновении локомотива с автомобилем на спецлинию 102 полиции Киевщины поступило в 18:30 воскресенья, 29 июля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель 1942 года и пассажирка — его жена, 1946 года рождения.
Движение железнодорожного транспорта было возобновлено в 22:00.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Напомним, 27 июля в Запорожье в результате столкновения двух автомобилей марки Ford погибли двое пенсионеров.