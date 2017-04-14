Через жорстоке поводження з конем в Умані відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Щодо невідомої особи, яка у м. Умань на автомобілі BMW–X5 тягнула коня, чим, можливо, жорстоко поводилася з твариною, розпочато кримінальне провадження. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.
"Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі оприлюднених у засобах масової інформації публікацій про те, що невідома особа в м. Умань тягне на автомобілі BMW–X5 коня, чим можливо жорстоко поводиться з твариною", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво забезпечується Уманською місцевою прокуратурою, працівниками якої надано низку вказівок, спрямованих на встановлення фактичних обставин події.
За вчинення вказаного злочину винним особам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців.
Як повідомляв УНН 14 квітня, у Сирії прокоментували слова президента США Д.Трампа, який назвав президента Сирії Б.Асада "твариною".