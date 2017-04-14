Из-за жестокого обращения с лошадью в Умани открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В отношении неизвестного лица, которое в г.Умань на автомобиле BMW-X5 тянуло лошадь, чем, возможно, жестоко обращалось с животным, начато уголовное производство. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"Указанное уголовное производство начато на основании обнародованных в средствах массовой информации публикаций о том, что неизвестный в г. Умань тянет на автомобиле BMW-X5 лошадь, чем, возможно, жестоко обращается с животным", - говорится в сообщении.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство обеспечивается Уманской местной прокуратурой, работниками которой предоставлен ряд указаний, направленных на установление фактических обстоятельств происшествия.
За совершение указанного преступления виновным лицам грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.
Как сообщал УНН 14 апреля, в Сирии прокомментировали слова президента США Д.Трампа, который назвал президента Сирии Б.Асада "животным".