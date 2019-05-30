Через "замінування" з Центрального вокзалу у Києві евакуювали близько 1,5 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Через повідомлення про замінування з Центрального залізничного вокзалу столиці довелося евакуювати близько 1,5 тис. осіб: пасажирів і персонал. Про це УНН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.
На питання про те, чи дійсно до поліції надійшло повідомлення про те, що Центральний залізничний вокзал заміновано, у прес-службі відповіли: "Так, дійсно".
"Проводилась евакуація 1350 пасажирів і близько 150 співробітників. Перевірка тривала близько 15 хвилин, уже закінчилась. Усі люди вже роз’їхалися. Усе відновлене, уже все працює", - сказала співрозмовниця.
З її слів, через оперативні дії довелося затримати потяги, але надзвичайні служби намагалися, щоб великої розбіжності в часі відправлення не було.
"Всього за день було дуже багато замінувань по всьому Києві, в різних районах деякі перевірки досі тривають", - додали в поліції.
Як повідомляв УНН, за минулу добу поліція затримала двох осіб за неправдиві повідомлення про замінування.
Одна з них — киянка, яка у нетверезому стані "замінувала" будинок, у якому ж сама і проживає. За даними поліції, причина такого вчинку — конфлікт у родині.
Також нагадаємо, що Центральний залізничний вокзал у столиці мінували на початку цього тижня.