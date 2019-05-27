У Києві через "замінування" залізничного вокзалу евакуювали 1,3 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Києві поліція перевіряла інформацію про замінування центрального залізничного вокзалу. У ході перевірки вона виявилася неправдивою. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Так, інформацію про вибухівку надав анонім. Як було встановлено, чоловік телефонував із таксофона.
"Правоохоронці провели ретельну перевірку будівлі і прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. На час огляду було евакуйовано 1300 осіб", - прокоментували в поліції.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Проводяться пошуки чоловіка, який надав фейкове повідомлення.
Нагадаємо, у Львові перевіряли інформацію про закладення вибухового пристрою в одному з торгових центрів.
Також сьогодні до поліції надійшли повідомлення про закладення вибухівки у приміщенні кількох навчальних закладів Житомира.