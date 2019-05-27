В Киеве из-за "минирования" железнодорожного вокзала эвакуировали 1,3 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Киеве полиция проверяла информацию о заминировании центрального железнодорожного вокзала. В ходе проверки она оказалась ложной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Так, информацию о взрывчатке предоставил аноним. Как было установлено, мужчина звонил с таксофона.
"Правоохранители провели тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На время осмотра были эвакуированы 1300 человек", - прокомментировали в полиции.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 УК Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Проводятся поиски мужчины, который предоставил фейковое сообщение.
Напомним, во Львове проверяли информацию о закладке взрывного устройства в одном из торговых центров.
Также сегодня в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений Житомира.