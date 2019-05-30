Из-за "минирования" из Центрального вокзала в Киеве эвакуировали около 1,5 тыс. человек

На вопрос о том, действительно ли в полицию поступило сообщение о том, что Центральный железнодорожный вокзал заминирован, в пресс-службе ответили: "Да, действительно".

"Проводилась эвакуация 1350 пассажиров и около 150 сотрудников. Проверка длилась около 15 минут, уже закончилась. Все люди уже разъехались. Все восстановлено, уже все работает", - сказала собеседница.

По ее словам, из-за оперативных действий пришлось задержать поезда, но чрезвычайные службы старались, чтобы большого расхождения во времени отправления не было.

"Всего за день было очень много заминирований по всему Киеву, в разных районах некоторые проверки еще продолжаются", - добавили в полиции.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки полиция задержала двух человек за ложные сообщения о заминировании.

Одна из них - киевлянка, которая в нетрезвом состоянии "заминировала" дом, в котором же и проживает. По данным полиции, причина такого поступка - конфликт в семье.

Также напомним, что Центральный железнодорожный вокзал в столице минировали в начале этой недели.