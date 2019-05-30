Из-за "минирования" из Центрального вокзала в Киеве эвакуировали около 1,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Из-за сообщения о заминировании из Центрального железнодорожного вокзала столицы пришлось эвакуировать около 1,5 тыс. человек: пассажиров и персонал. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
На вопрос о том, действительно ли в полицию поступило сообщение о том, что Центральный железнодорожный вокзал заминирован, в пресс-службе ответили: "Да, действительно".
"Проводилась эвакуация 1350 пассажиров и около 150 сотрудников. Проверка длилась около 15 минут, уже закончилась. Все люди уже разъехались. Все восстановлено, уже все работает", - сказала собеседница.
По ее словам, из-за оперативных действий пришлось задержать поезда, но чрезвычайные службы старались, чтобы большого расхождения во времени отправления не было.
"Всего за день было очень много заминирований по всему Киеву, в разных районах некоторые проверки еще продолжаются", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки полиция задержала двух человек за ложные сообщения о заминировании.
Одна из них - киевлянка, которая в нетрезвом состоянии "заминировала" дом, в котором же и проживает. По данным полиции, причина такого поступка - конфликт в семье.
Также напомним, что Центральный железнодорожный вокзал в столице минировали в начале этой недели.