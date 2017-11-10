Через загрозу вибуху у харківському аеропорту евакуювали 200 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці перевірили інформацію про замінування аеропорту “Харків”. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Повідомлення про небезпеку надійшло до правоохоронців о 12:00.
“Експерти оглянули близько 20 тис. кв. м приміщень та прилеглої території, евакуювали 200 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено”, — йдеться у повідомленні.
Вживаються заходи для встановлення особи, яка повідомила про хибне замінування.
Нагадаємо, в аеропорту Івано-Франківська та Запоріжжя вибухівку також не виявили.