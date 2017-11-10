Через загрозу вибуху у харківському аеропорту евакуювали 200 людей

Повідомлення про небезпеку надійшло до правоохоронців о 12:00.

“Експерти оглянули близько 20 тис. кв. м приміщень та прилеглої території, евакуювали 200 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено”, — йдеться у повідомленні.

Вживаються заходи для встановлення особи, яка повідомила про хибне замінування.

Нагадаємо, в аеропорту Івано-Франківська та Запоріжжя вибухівку також не виявили.