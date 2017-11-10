Из-за угрозы взрыва в харьковском аэропорту эвакуировали 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители проверили информацию о заминировании аэропорта “Харьков”. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
Сообщение об опасности поступило в милицию в 12:00.
“Эксперты осмотрели около 20 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 200 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено”, — говорится в сообщении.
Принимаются меры по установлению лица, сообщившего о ложном заминировании.
Напомним, в аэропорту Ивано-Франковска и Запорожья взрывчатку также не обнаружили.