Из-за угрозы взрыва в харьковском аэропорту эвакуировали 200 человек

Сообщение об опасности поступило в милицию в 12:00.

“Эксперты осмотрели около 20 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 200 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено”, — говорится в сообщении.

Принимаются меры по установлению лица, сообщившего о ложном заминировании.

Напомним, в аэропорту Ивано-Франковска и Запорожья взрывчатку также не обнаружили.