Через загрозу вибуху на столичному мосту перекритий хід на річці Дніпро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. На річці Дніпро у Києві перекритий хід для деяких суден через загрозу вибуху на мосту Метро. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“Перекрито також хід на річці для деяких суден. Судна не проходять”, — сказав Кличко.
За його словами готується операція, щоб взяти під контроль дії чоловіка.
Нагадаємо, до мосту Метро у Києві, на якому перебуває чоловік, що погрожує підірвати його, спрямували додаткову спецтехніку.